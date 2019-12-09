Улицу Советскую откроют для автомобилей, но продолжат благоустраивать

9 декабря 2019     15
Улицу Советскую откроют для автомобилей, но продолжат благоустраивать

Движение на улице Советской планируют открыть уже завтра, 10 декабря, там завершаются ремонтные работы. Об этом сегодня доложил и.о директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«Асфальтобетонное покрытие выполнено на всем протяжении дороги, сейчас рабочие занимаются разметкой, установкой ограждения. Там еще какое-то время понадобится на оформление вводных документов, но движение откроем!», – сообщил Исаков.

Однако, заместитель губернатора Денис Солодовников отметил, что работы на Советской еще далеки от завершения,  грунты не отсыпаны, и есть вопросы с посадкой деревьев.

«Сейчас определяемся с породами деревьев, тех пород, которые определены в проекте, в наличии нет,»  – рассказал Исаков.

По его словам, по проекту должны быть высажены деревья возрастом от 3 до 5 лет с диаметром кроны 2 метра.

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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