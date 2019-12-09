Улицу Советскую откроют для автомобилей, но продолжат благоустраивать

Движение на улице Советской планируют открыть уже завтра, 10 декабря, там завершаются ремонтные работы. Об этом сегодня доложил и.о директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«Асфальтобетонное покрытие выполнено на всем протяжении дороги, сейчас рабочие занимаются разметкой, установкой ограждения. Там еще какое-то время понадобится на оформление вводных документов, но движение откроем!», – сообщил Исаков.

Однако, заместитель губернатора Денис Солодовников отметил, что работы на Советской еще далеки от завершения, грунты не отсыпаны, и есть вопросы с посадкой деревьев.

«Сейчас определяемся с породами деревьев, тех пород, которые определены в проекте, в наличии нет,» – рассказал Исаков.

По его словам, по проекту должны быть высажены деревья возрастом от 3 до 5 лет с диаметром кроны 2 метра.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь