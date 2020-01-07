Улицы Дмитрия Ульянова и Ерошенко станут односторонними

7 января 2020     10
Улицы Дмитрия Ульянова и Ерошенко станут односторонними

С 20 января на двух улицах, ведущих к Херсонесу Таврическому, вводится одностороннее движение, сообщает департамент транспорта Севастополя. 

На ул.Ерошенко весь транспорт будет двигаться в одном направлении от дома №11 в сторону улицы Древней. А улица Дмитрия Ульянова односторонней станет вся — до ул.Шостака. По ней можно будет добраться от Херсонеса до проспекта Гагарина.

Знаки о введении одностороннего движения на этих улицах были установлены еще в 2016 году, но идея тогда не нашла поддержки у местных жителей: чтобы добраться домой, некоторым пришлось бы делать круг через площадь 50-летия СССР, и потому знаки замотали черными пакетами. Сейчас после реконструкции ул. Ерошенко в департаменте транспорта решили вернуться к прежней идее. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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