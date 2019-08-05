Улицы Севастополя снова превращаются в каналы

Два дня сильных дождей – и по некоторым улицам города хлынули потоки воды. Вода стояла на площади Захарова на Северной стороне, но уже постепенно начала уходить.

Именно с ситуации в городе Михаил Развожаев начал сегодняшнее аппаратное заседание правительства. Как доложил глава департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, сейчас в Севастополе работают 5 аварийно-восстановительных бригад, они чистят ливневки и решетки от мусора, чтобы вода быстрее уходила и не было подтоплений. Разрушений на дорогах нет, но много наносов земли, камней и мусора. Подтопило электроподстанцию на проспекте Октябрьской Революции. Также в городе одно дерево упало на опору ЛЭП, есть поваленные рекламные конструкции.

В воскресенье из-за шторма был закрыт Севастопольский рейд: в расписание поставили дополнительные рейсы, и в общей сложности 80 автобусов курсировали между центром и Северной стороной. Были подтоплены кафе, расположенные на набережной Приморского бульвара – штормило так, что волны перекатывались между столиков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Елены Голос

Источник: Вести.Севастополь