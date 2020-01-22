Улицы Щербака и Нефедова соединила «канатная переправа»

Реконструкция некоторых лестниц вызывает вопросы у горожан. Так передвигаться по лестнице на улице Адмирала Октябрьского не могут люди с ограниченными возможностями. А улицу Щербака с Нефёдова теперь соединяет “канатная дорога”.

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Юрий Федотов по нескольку раз в день проверяет, насколько туго натянуты тросы. Дорогу по склону от улицы Щербака до улицы Нефёдова местные жители называют канатной. Веревочные поручни помогают сделать путь домой безопаснее.

«Канатную дорогу сделали потому, что ходить по-другому нельзя, там же глина, скользит всё. Люди ходят, кто как может, кто на карачках, кто как», – рассказывает Нина Решетова, жительница дома №3 в Крепостном переулке.

У жителей улицы Нефёдова и всех, что расположены выше неё, обходной путь есть. Но он длиннее почти на километр. А вот жители третьего дома в Крепостном переулке оказались заложниками ситуации. Когда строители начали реконструкцию лестницы, ходить людям пришлось по территории стройплощадки. В октябре подрядчик остановил работы и покинул участок, говорят люди.

«Всё разворотили, убрали лестницы, убрали ну всё: дорогу, проезжую часть всю сбили, здесь у нас машины ходили, всё сбили и уехали, звоним подрядчикам, прорабу я лично звонила, они говорят: мы уже к этому никакого отношения не имеем», – рассказывает Лидия Андронова, жительница дома №3 в Крепостном переулке.

Строительство новой лестницы остановило городское управление охраны объектов культурного наследия. На участке расположена оборонительная стена седьмого бастиона. Её могла разрушить вибрация от работы тяжёлой техники. Подрядчика привлекли к административной ответственности. По закону “Об объектах культурного наследия” защитная зона для памятников, расположенных в границах населённых пунктов, составляет 100 метров, и строительство в ней запрещено.

По другую сторону оборонительной стены тяжёлая строительная техника продолжает вести работы, фундамент будущего здания закладывают в непосредственной близости к объекту культурного наследия, и местные жители уверены, что здесь вскоре появится многоквартирный жилой дом.

Но нарушений в работе этого подрядчика не выявлено, а оснований для приостановки работ на участке нет – ответили на запрос нашей редакции в Севнаследии. А в департаменте городского хозяйства рассказали, что строительство лестницы возобновят. Чтобы продолжить работы в защитной зоне, проект уже скорректировали.

Лестницу, ведущую к Центральному рынку, планируют построить до июня. Ремонт еще одной лестницы – на улице Адмирала Октябрьского – завершили несколько месяцев назад. Здесь даже смонтировали пандусы. Но ими невозможно воспользоваться, констатирует Александр Сидельников. И добавляет: пробовать подниматься не стоит, это видно и невооруженным глазом. Доказывают это измерения, сделанные с помощью уклонометра.

«Вот мы видим по прибору, что уклон здесь составляет 47,5% при допустимой норме для тротуаров 4%, для пандусов максимальная норма это 8%, то есть здесь во много раз превышены допустимые возможности человека. Я считаю, что это очень опасная конструкция», – говорит Александр Сидельников, член Всероссийского общества инвалидов.

Ещё выше уклон достигает 60-ти градусов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, делает вывод Александр, улица Адмирала Октябрьского одна из самых недоступных в городе. А ведь именно по ней можно добраться до Первой городской больницы.

«В таких случаях необходимо обустраивать какие-то обходные пути, но вот, к сожалению, здесь я их не вижу, поэтому обустройство поручней, по крайней мере для многих людей, было бы удобством», – предлагает Александр Сидельников.

Лестницу на Адмирала Октябрьского еще могут переделать. Если жалобы от севастопольцев поступят в адрес департамента городского хозяйства. В этом году по соглашению с правительством Москвы в городе отремонтируют ещё 10 лестниц. Люди надеются, что замечания, возникшие к уже реализованным проектам, в новых учтут.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь