Уличным спортсменам Севастополя предлагают заявить о себе на федеральном уровне

27 января 2020     34
Уличным спортсменам Севастополя предлагают заявить о себе на федеральном уровне

Лучшие уличные спортсмены Севастополя поедут на вручение премии “Кардо”. Такую возможность им предоставит городское управление по делам молодёжи и спорта. Оно оплатит поездку в Ставрополь тем, кто пройдет предварительный онлайн-отбор конкурса.

Это федеральная премия, которая вручается за развитие уличных видов спорта и культуры. В этом году лучших выберут в 10-ти номинациях. Состязаться будут воркаутеры, трикеры, трейсеры, хип-хоп танцоры. Наградят и лучших общественников и предпринимателей, которые работают в этой сфере. На первом этапе участники должны подготовить видеоролик о себе и своем увлечении. Сделать это нужно до 29 февраля.

«В Севастополе есть большое количество неформальных сообществ. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в самом центре города, в Артбухте, там каждый день катается большое количество ребят, и это только те ребята, которые вышли на улицу. А очень многие продолжают заниматься не на специально построенных рампах, а на бордюрах, перилах в своих районах – эти ребята есть, главное их найти и помочь им развиваться в уже выбранных ими направлениях», – говорит Вероника Аксютина, представитель управления по делам молодёжи и спорта г. Севастополя.

Оценивать участников будет 51 эксперт из 15 стран мира. Финал конкурса пройдёт в апреле.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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