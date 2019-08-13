Ульяна Лопаткина и Сергей Полунин встретились с будущими учениками Академии хореографии

Накануне в городе прошел отбор детей в первый и второй класс будущей Академии, и сегодня вечером в Херсонесе будущие ученики встретились со своим наставником – Сергеем Полуниным. В ближайшие часы они смогут увидеть его на сцене в балете «Спартак». Полунин не раз говорил о том, что мечтает станцевать партию Спартака, и в 2014 году осуществить эту мечту ему помогли в Новосибирском театре.

Приглашенным гостем фестиваля оперы и балета в Херсонесе стала мировая звезда – балерина Ульяна Лопаткина. Вместе с Полуниным они подарили ребятам пуанты.

«Балет спасет мир, он может примирить все страны», – заявил Полунин, отвечая на вопрос родителей детей о его работе за рубежом.

В 19 лет он стал самым молодым премьером Лондонского королевского балета, а в последние годы танцевал в Баварском Национальном. Накануне его назначили и.о. ректора новой Академии хореографии, которая будет открыта в Севастополе в 2022 году.

Источник: Вести.Севастополь