Ульяна Лопаткина и Сергей Полунин встретились с будущими учениками Академии хореографии

13 августа 2019     11
Ульяна Лопаткина и Сергей Полунин встретились с будущими учениками Академии хореографии

Накануне в городе прошел отбор детей в первый и второй класс будущей Академии, и сегодня вечером в Херсонесе будущие ученики встретились со своим наставником – Сергеем Полуниным.  В ближайшие часы они смогут увидеть его на сцене в балете «Спартак». Полунин не раз говорил о том, что мечтает станцевать партию Спартака, и в 2014 году осуществить эту мечту ему помогли в Новосибирском театре.

Приглашенным гостем фестиваля оперы и балета в Херсонесе стала мировая звезда – балерина Ульяна Лопаткина. Вместе с Полуниным они подарили ребятам пуанты.

«Балет спасет мир, он может примирить все страны», – заявил Полунин, отвечая на вопрос родителей детей о его работе за рубежом.

В 19 лет он стал самым молодым премьером Лондонского королевского балета, а в последние годы танцевал в Баварском Национальном. Накануне его назначили и.о. ректора новой Академии хореографии, которая будет открыта в Севастополе в 2022 году.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Почему пышная булка с картинки превратилась в плоскую «подошву»?
Почему пышная булка с картинки превратилась в плоскую «подошву»?

Ютуб-блогер Друже Обломов несколько дней назад «разнёс» сэндвичи, бургеры и хот-доги «Papa Grill» за плохой вкус, недовес и неприятный внешний вид. На канале Oblomoff Олег Григорьев рассказал …


Аномальной жары в Крыму не будет
Аномальной жары в Крыму не будет

Температура в Крыму на предстоящих выходных снизится до 29 градусов тепла. Об этом сказала  Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. «В ближайшие дни …


Погружение в историю – в Севастополе прошла акция "Город русской славы"
Погружение в историю – в Севастополе прошла акция "Город русской славы"

Главная цель акции – познакомить гостей и жителей с историей Севастополя. Для этого на площади у памятника Солдату и Матросу …


Ульяна Лопаткина и Сергей Полунин встретились с будущими учениками Академии хореографии
Ульяна Лопаткина и Сергей Полунин встретились с будущими учениками Академии хореографии

Накануне в городе прошел отбор детей в первый и второй класс будущей Академии, и сегодня вечером в Херсонесе будущие ученики …


Зеленского сочли доверившейся коту мышью
Зеленского сочли доверившейся коту мышью

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно российского лидера Владимира Путина. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты