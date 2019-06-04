УМВД опровергло информацию о преследовании украинских водителей

Владельцев машин с украинскими номерами не штрафуют за нарушения ПДД, зарегистрированные стационарными постами фото- и видеофиксации, – пояснили сегодня, 4 июня, в управлении МВД по городу в ответ на официальный запрос программы «Вести Севастополь».

Информация о том, что водителей задерживают на российской границе и не выпускают из страны, пока они не заплатят штраф, появилась в СМИ в конце мая. В МВД объясняют, что способа принудить водителей к оплате у них по-прежнему нет: квитанции все равно не дойдут до адресатов, потому что украинская сторона не предоставляет российской госавтоинспекции сведения о владельцах машин.

Источник: Вести Севастополя