УМВД опровергло информацию о преследовании украинских водителей

4 июня 2019     11
УМВД опровергло информацию о преследовании украинских водителей

Владельцев машин с украинскими номерами не штрафуют за нарушения ПДД, зарегистрированные стационарными постами фото- и видеофиксации, – пояснили сегодня, 4 июня, в управлении МВД по городу в ответ на официальный запрос программы «Вести Севастополь».

Информация о том, что водителей задерживают на российской границе и не выпускают из страны, пока они не заплатят штраф, появилась в СМИ в конце мая. В МВД объясняют, что способа принудить водителей к оплате у них по-прежнему нет: квитанции все равно не дойдут до адресатов, потому что украинская сторона не предоставляет российской госавтоинспекции сведения о владельцах машин.

Источник: Вести Севастополя

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