Уникальную пещеру под трассой "Таврида" начали укреплять

9 июля 2019     23
Уникальную пещеру под трассой "Таврида" начали укреплять

Рабочие компании-подрядчика строительства трассы начали устанавливать буронабивные сваи для распределительной плиты. Об этом сообщил пресс-секретарь компании “ВАД”.

Железобетонная плита толщиной в метр, а также подпорная стена обеспечат устойчивость стен уникальной пещеры. Строители обнаружили ее в прошлом году в районе посёлка Зуя, и пещера уже стала знаменитой – внутри нашли коллекцию костей древних животных, среди них – ископаемая птица и саблезубый кот, который стал её символом

“По фундаменту пройдут 4 полосы “Тавриды”. Протяженность плиты составит около 130 метров, а фундамент будет состоять из 85 свай, сейчас ведется бурение скважины для третьей сваи”, – прокомментировал работы Григорий Назаров, пресс-секретарь строительного управления АО “ВАД” по Республике Крым.

Плита также должна защитить дорожное полотно от карстовых процессов – растворения подземными водами.

В июле на пятом участке трассы “Таврида” начали монтировать ограждение.

Видео пресс-службы компании “ВАД”

Источник: Вести.Севастополь

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