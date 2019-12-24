Уникальную систему безопасности установили на вокзале Севастополя

Поезд из Санкт-Петербурга прибудет в Севастополь в среду, 25 декабря. К встрече первого пассажирского состава, который пройдёт по Крымскому мосту готовятся и сотрудники севастопольского железнодорожного вокзала. Особое внимание – транспортной безопасности. Оборудование полностью обновили.

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Железнодорожный вокзал в ожидании гостей. Пассажиры поезда «Санкт-Петербург – Севастополь» уже следуют по маршруту, который открыли ещё 145 лет назад. Сообщение между городами прерывалось лишь во время революции, Великой Отечественной войны и после событий 2014 года. И каждый раз оно восстанавливалось. Те, кто уже 25 декабря сойдут на перрон, первым делом увидят обновлённый фасад вокзала. А те, кто отправится в обратный путь – столкнутся с новой, усиленной системой безопасности. Досмотр пассажиров проводят в новом павильоне.

Уже на входе в павильон первая проверка – на уровень радиации, вот в эти неприметные столбики вмонтирован прибор, который покажет, превышена ли норма радиационного фона. Затем проверку пройдут личные вещи пассажира, а вот это устройство покажет, прикасался ли он к наркотику, пороху или взрывчатым веществам, стоит лишь приложить палец.

В одной установке несколько приборов. Аналогов этому комплексу на Российских вокзалах пока нет. Разработка отечественная, и в Севастополе она проходит тестирование.

«Здание вокзала у нас очень узкое, и. соответственно, мы могли установить только один комплект оборудования. На данный момент стоит два комплекта оборудования и к запуску, к летним перевозкам у нас будет ещё два комплекта заготовлено, и тем мы увеличим пропускную способность пассажиров, не создавая очередей», – делится начальник Севастопольского участка досмотра Крымской железной дороги Виктор Михалёв.

Для маломобильных граждан – отдельный вход, и дополнительное оборудование.

«Центральный вход данного павильона оборудован у нас переносными пандусами для маломобильных граждан. Сотрудник выходит, помогает заехать в павильон, проводит там досмотровые мероприятия, и наш маломобильный гражданин проезжает на вокзал», – уточняет он.

Этот же вход – для людей с кардиостимуляторами, рамки-металлоискатели для которых опасны. Пройти через пункт пропуска – единственный шанс попасть на территорию. По периметру установлено ограждение. Это требование федерального законодательства. Его высота должна составлять от 1,8 метра до 2,5 метра.

Создано на железной дороге и специальное подразделение по транспортной безопасности. Его сотрудники прошли специальную аттестацию. Будет работать и транспортная прокуратура. В преддверии запуска движения её сотрудники напоминают основные правила безопасности. Самое опасное – попасть между двумя движущимися составами.

«Сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными составами, составляет 16 тонн, при такой нагрузке человека запросто может затянуть под поезд, поэтому нельзя пересекать железнодорожный путь там, где это удобно или в желании сократить время», – рассказывает помощник транспортного прокурора Севастополя Марина Деревягина.

Ведь поезд, который идёт со скоростью 100 километров в час, за секунду преодолевает 30 метров. За нарушениями будут следить и с помощью системы видеонаблюдения. Её ещё только начали монтировать, тестируют систему звукового оповещения.

В следующий раз «Прощание Славянки» и «Легендарный Севастополь» зазвучат 25 декабря. Так будут встречать первых за пять лет пассажиров поезда «Петербург – Севастополь» после 43,5 часа в дороге.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь