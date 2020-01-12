Уникальные кадры учений Черноморского и Северного флота с борта кораблей-участников

Для российских военных год стартовал с масштабных учений в Чёрном море. В них приняли участие корабли сразу двух флотов – Черноморского и Северного, а также десятки самолётов, вертолётов, беспилотных аппаратов, подводная лодка и силы береговой обороны.

Штаб учений находился на борту крейсера “Маршал Устинов”. Там за ракетными стрельбами наблюдали Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Позже глава государства провёл в Севастополе совещание, посвящённое развитию военно-морского флота России.

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Фрегат “Адмирал Григорович” крылатой ракетой “Калибр” атакует надводную цель. В считанных морских милях ещё один пуск производят моряки “Адмирала Макарова”.

30 кораблей, судов, 40 самолётов и вертолётов уклоняются друг от друга в небольшом квадрате акватории. Обстановка максимально приближена к боевой, а места для манёвра минимум. Так выглядит театр совместных учений Черноморского флота и Северного. Его представили крейсер “Маршал Устинов” и большой противолодочный корабль “Адмирал Кулаков”. Севастополь направил в море также ракетные катера “Набережные Челны”, “Ивановец”. Эта группа разыграла опасный манёвр и фактически подрезала на полном ходу «Адмирал Григорович». Экипажи после сложнейших расчётов разошлись встречными курсами и дали ещё один залп по условным целям ракетами “Москит”.

Больше суток съемочная группа «Вести – Севастополь» готовилась снять эти кадры и для этого отправилась в море вместе с экипажем “Адмирала Григоровича”. Личный состав “Москвы” и “Сметливого” выстроен на борту: по традиции так провожают сослуживцев в боевые походы. Главный старшина корабля “Адмирал Григорович” Василий Фёдоров выходит в “дозор” – так называется пост противопожарной защиты вооружения.

Важно до начала учений обойти весь заданный квадрат и установить, нет ли в закрытой акватории посторонних судов. Корабль постоянно на ходу, иначе он станет уязвимой целью.

Спустя сутки после выхода из Севастополя корабль дошёл фактически до середины Чёрного моря и вновь вернулся к берегам полуострова. И вот цель похода – морской полигон, экипаж проводит последние приготовления к стрельбам.

«Стрельба крылатыми ракетами выполнялась по имитированной морской цели, состоящей из двух больших корабельных щитов с дистанции больше ста километров», – объяснил Константин Аксёнов, командир фрегата “Адмирал Григорович”.

Командир корабля говорит, что его экипаж с задачей справился на отлично, а дальнейший успех зависит от конструкторов ракеты. И вот кадры с беспилотного летательного аппарата Минобороны: “Калибр” успешно достиг надводной цели.

В это же время корабль, на котором находится наша съёмочная группа, условно атакуют с берега. Выстрел производит расчёт берегового ракетного комплекса “Утёс”. Одна его ракета – а их здесь две – способна вывести из строя неприятельский корабль любого класса на расстоянии больше 450 километров.Боевая часть ракеты весом до тысячи килограммов гарантирует разрушительный эффект.

Выстрел “Утёса” в этот раз “холостой”, но защищая нашу группировку, контрудар наносит фрегат “Адмирал Макаров”. Он уничтожает ракету-мишень в воздухе.

За ходом масштабных манёров у берегов Крыма наблюдает верховный главнокомандующий. Владимир Путин на борту ракетного крейсера “Маршал Устинов”. Отсюда идёт управление силами. Их задача – уничтожить корабли условного противника в Чёрном море.

Огонь на поражение: подводная лодка “Колпино” наносит ещё один удар “Калибром”, её поддерживает корабль “Орехово-Зуево”. Президент наблюдает и за работой морской авиации. На одном из полигонов истребители провели боевую стрельбу гиперзвуковой ракетой “Кинжал”.

Все ракетные пуски выполнены успешно. Итоги учений Президент подводит в Севастополе на совещании с руководящим составом министерства обороны, главного командования ВМФ страны, командованием флотов и флотилий, Минпромторга и предприятий военно-промышленного комплекса.

“ВМФ всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. И в 21 веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав”, – заявил Владимир Путин по завершении учений.

На выставке Президента знакомят с перспективными моделями. Корветы океанской и ближней морской зоны, тральщики и даже авианосец проекта “Ламантин”. Президент подчёркивает, что боеспособность ВМФ России напрямую зависит от регулярных технических пополнений. И по плану только Черноморский флот получит в 2020-м году больше 16 новых кораблей и судов обеспечения.

Олег Смирнов, Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь