Уникальный артефакт почтовой связи сохранился в Севастополе

Сегодня исполнилось 145 лет Всемирному почтовому союзу. Это одна из старейших международных организаций.

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Хотя отправлять друг-другу письма люди, по свидетельствам археологов, начали несколько тысяч лет назад. Свисток, отпугиватель собак, сумка, дождевик и велосипед. Вот она экипировка почтальона. Примерно такая же была у известного персонажа советского мультфильма – Печкина.

Ещё больше люди радуются посылкам и письмам. Сейчас они приходят редко.

«Человек вкладывает в это душу, свои эмоции, а смски и другие электронные письма – это всего лишь донесение информации без какой-либо души», – считает ученица средней школы №27 Татьяна Москалёва.

Раньше другого способа передачи информации не было. Почтой доставляли и письма, и телеграммы, и даже голосовые сообщения. О развитии почтовой связи школьникам рассказали в библиотеке №30 в Любимовке. Этой истории несколько тысяч лет.

«Например, в Месопотамии пять тысяч лет назад первое глиняное письмо передали. И отсюда считается как бы, что это время зарождения почты. В России у нас были ямские станции, и ямщики перевозили почтовые отправления сначала, просто это были письма», – рассказывает библиотекарь филиала №30 в Любимовке Ирина Свистунова.

Появились конверты, выпустили почтовые марки и ящики. Ещё одним средством общения миллионов людей стали телефонные переговорные пункты. Раньше они были практически в каждом почтовом отделении. В народе их называли просто – переговорник. Сюда приходили те, у кого не было домашнего телефона, отдыхающие и командировочные. Сейчас такие – почти антикварная редкость. Но на почте в Любимовке есть.

Достаточно было заказать и оплатить звонок и дело, как говорится, в шляпе. Кстати, это выражение появилось не случайно и тоже имеет отношение к почте. Происхождением оно обязано предшественникам современных почтальонов, которые вшивали особо важные письма и документы в головной убор, чтобы их не украли. Со временем словосочетание прочно вошло в обиход. Как и сама почта, которая не теряет своей ценности.

Анастасия Репикова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь