Уникальный полигон "Цифровая сеть" откроется в Севастопольском госуниверситете

В Севастопольском государственном университете прошел день национальной технологической инициативы. Это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных направлений, которые в течение 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Вуз уже два года работает над тем, чтобы стать частью этого проекта. На базе университета созданы магистерские программы – готовят специалистов по профессиям будущего: “Энерджинет” – интеллектуальные сети энергоснабжения, “Маринет” – инновационное судостроение. Совместно с партнерами студенты севастопольского университета сейчас создают прототип маломерного научно-исследовательского судна – “Пионер-М”. В конце мая на Средне-Невском судостроительном заводе уже заложили корпус корабля.

«В “Пионере” будет реализован целый ряд новых для всей нашей судостроительной отрасли технологий. Это, прежде всего, технологии малоэкипажности, безэкипажности. Это технологии композитного судостроения, это технологии гибридной энергетики судна. Всё это будет реализовано в “Пионере -М”. И уже в процессе его проектирования, в процессе его строительства наши магистранты увлечены», – сказал Владимир Нечаев, ректор СевГУ.

Сейчас студенты – действующие сотрудники конструкторского бюро. И свои технологии они могут применить на практике. В июне на базе СевГУ откроется и уникальный для России полигон “Цифровая сеть”. Его аналогов в других вузах страны нет. По сути, это уменьшенная модель воздушной сети. С ее помощью студенты направления “Энерджинет” будут отрабатывать навыки проектирования, управления и эксплуатации. Это поможет в подготовке специалистов в области умных электрических сетей.

Служба информации “Вести- Севастополь”

Источник: Вести Севастополя