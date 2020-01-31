Уплотнять застройку в районе улиц Тараса Шевченко и Молодых Строителей не будут

Сегодня городское правительство отменило собственное постановление от 4 марта 2019 года.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что такое решение принято по многочисленным обращениям жителей этого района.

«Следующим шагом должна быть разработка проекта планировки территории, где будет обозначено, что в данных границах можно сделать общественное пространство. Если собственник правообладатель готов будет реализовать такой проект, пожалуйста, милости просим», – рассказал замгубернатора Денис Солодовников.

По его словам, предлагаемый проект затем представят жителям, чтобы они выразили своё мнение, по поводу того, что хотят видеть.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь