Упрощение получения виз не приведёт в Крым иностранцев – Мария Захарова

4 июля 2019     19
Упрощение получения виз не приведёт в Крым иностранцев - Мария Захарова

О том, что обсуждали на еженедельном брифинге, пишет КрымИнформ.

Официальный представитель министерства иностранных дел связала своё мнение с тем, что власти иностранных государств фактически запрещают своим гражданам поездки на Крымский полуостров. Новостные агентства приводят слова Марии Захаровой:

“Просто в ручном режиме запугивают, отговаривают, вводят санкции в отношении компаний. Облегчение визового режима в данном случае не будет какой-либо панацеей, потому что людей просто впрямую запугивают и отговаривают”.

Причём запреты эти касаются также туристических компаний и интернет-ресурсов. Мария Захарова подчеркнула, что вопрос с визовым режимом в первую очередь необходимо обсуждать представителям федеральной миграционной службы, правоохранительных органов и министерства иностранных дел.

Но не все иностранцы придерживаются рекомендаций – туристы приезжают целыми делегациями и делают для себя неожиданные выводы.

Тем не менее, без туристов Крым не остаётся – в этом июле Севастополь побил туристический рекорд полугодия.

фото moneyinvestnews.ru

 

Источник: Вести.Севастополь

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