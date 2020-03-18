Уровень доходов граждан в Крыму и Севастополе будет расти

Глава государства сообщил, что в Крыму будут созданы все условия для роста экономического благополучия граждан.

Президент РФ заявил, что постепенно заработная плата и уровень доходов севастопольцев и крымчан в ближайшее время будут расти.

“Я уверен, что постепенно, это просто неизбежно, средняя по экономике заработная плата и доходы граждан будут расти”, – сказал Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

По его словам, властями будут созданы все необходимые условия для роста этих показателей в регионе.

Президент подчеркнул, что довольно быстро удалось разрешить сложности с энергетикой региона, и особенно отметил возведение Крымского моста.

«Я знаю, что еще много предстоит сделать», – добавил Путин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь