Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене

30 января 2020     12
Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене

В октябре 2019 года 35-летний мужчина, проник в дом своей гражданской жены в одном из сёл Симферопольского района.

В доме между супругами начался конфликт, во время которого мужчина нанёс не менее 31 удара ножом женщине, державшей на руках полугодовалого ребёнка.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где ей оказали с медицинскую помощь. Злоумышленник был задержан правоохранителями.

Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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