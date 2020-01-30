Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене

В октябре 2019 года 35-летний мужчина, проник в дом своей гражданской жены в одном из сёл Симферопольского района.
В доме между супругами начался конфликт, во время которого мужчина нанёс не менее 31 удара ножом женщине, державшей на руках полугодовалого ребёнка.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где ей оказали с медицинскую помощь. Злоумышленник был задержан правоохранителями.
Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь