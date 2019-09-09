Уроки в школе №40 идут параллельно с ремонтом

В школе №40, которую не успели подготовить к 1-ому сентября, ремонтные работы почти завершены. По словам руководителя департамента образования, занятия там идут в штатном режиме с четверга. Осталось закончить отделку технических помещений.

Конечный результат временно исполняющий обязанности губернатора пообещал оценить на этой неделе лично. В связи с этой ситуацией в правительстве города вернулись и к теме реконструкции общественных пространств и дорог Севастополя.

После поручению Михаила Развожаева, сформирован список чиновников, ответственных за каждый объект.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь