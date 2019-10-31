Ускорить ремонт аварийного дома в Балаклаве помогли активисты ОНФ

Жилой дом №10 по ул. Крестовского в Балаклаве планируют отремонтировать до конца года. Долгое время здание было в аварийном состоянии. В фундаменте появились трещины, из-за которых пострадали перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами.

Ускорить начало восстановительных работ жильцам помогли активисты Общероссийского народного фронта. И в прошлом году в Фонде содействия капитальному ремонту создали проект. В нём предусмотрено не только усиление фундамента, но и ремонт кровли для снижения нагрузки на конструкции дома. В июле подрядчик приступил к работам. Сейчас готовность основания здания – 90%, а крыши – 50.

«Проект был нестандартный тем, что кроме работы с самим фундаментом, нам пришлось еще усилить стены подъезда, стены квартир, оконные проемы, дверные проемы, – рассказал Лев Осипов, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту г. Севастополя. – Соответственно пришлось работать и с электрикой и с другими инженерными сетями в этом подъезде. Так или иначе это затронуло 6 квартир». «Есть, конечно замечания к подрядной организации и к управляющей компании в части содержания территории в период проведения работ, – сообщил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя. Любое проведение ремонтных работ вызывает какие-то неудобства для собственников. В тот же время можно было и покультурнее всё это организовать. Мы выдадим предписания в рамках этих работ, чтобы они привели всё в соответствие, чтобы не было разбросано сыпучих смесей, не было неорганизованных участков, где навалены строительные материалы».

В этом году капитальный ремонт осталось завершить в восьми домах из 200 запланированных. Сейчас в Фонде содействия капитальному ремонту Севастополя составляют план работ на следующий год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь