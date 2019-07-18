Установка креста на скале у мыса Фиолент завершена

18 июля 2019     24
Установка креста на скале у мыса Фиолент завершена

Ещё один туристический маршрут появится в Севастополе с открытием обновлённого креста на скале Святого явления в районе мыса Фиолент. На следующей неделе благоустроенную площадку откроют для посещения. 

Раньше как такового подъёма здесь не было. Люди цеплялись за скользкие камни и, кто как мог, взбирались на 30-метровую скалу. Теперь есть лестница – строители прорезали ступени нового туристического маршрута. Экскурсоводы в Балаклаве уже предлагают отдыхающим посетить это место.

Но пока проход закрыт – ведутся строительные работы. Каменщики заканчивают облицовку нового креста на скале Святого явления. Он уже третий в истории Свято-Георгиевского монастыря. Первый установили в 1896-м году, но просуществовал он недолго и был демонтирован после революции. Второй воздвигли в 1991-м, простояла конструкция 28 лет, пока во время шторма ржавое основание не подломилось.

«Мы постарались воспроизвести первый крест, который здесь был установлен к 1000-летию монастыря. Он был сделан из мрамора,- рассказывает Дмитрий Медянцев, президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России. – Точно также мы применили белый уральский мрамор и серый гранит для облицовки «голгофы».

Конструкция опирается на массивное основание, фундамент креста уходит на два метра вглубь скалы и залит бетоном. Иван Фиранчук рассказывает – его бригада сломала два перфоратора, пока готовила котлован. Для строителя этот проект оказался самым необычным за все годы работы.

«Сама работа была тяжёлой. Но когда видишь результат, все трудности забываются. Хотя трудности были, приходилось бригаде даже вплавь добираться», говорит Иван Фиранчук.

22 тонны оборудования и материалов переправили на скалу. Из цемента, песка и камня рабочие сделали благоустроенную территорию с поручнями, тротуарами и небольшим лодочным причалом.

«24 июля в 10 утра состоится открытие восстановленного креста, – сообщила Анастасия Володарская, руководитель пресс-службы. – В Свято-Георгиевском монастыре будет служба, молебен и одновременно на самой скале священнослужитель освятит восстановленный крест».

Прихожане смогут и сами увидеть, как проходит служба на скале. На площадке у монастыря на экранах будет организована прямая трансляция.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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