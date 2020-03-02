Установлена личность мужчины, «заминировавшего» вокзал в Крыму

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции установили личность мужчины, от которого поступила ложная информация о минировании железнодорожного вокзала в Симферополе.
«Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ России Ленинградской области установили звонившего. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербург», – сообщает РИА Новости Крым.
Ранее пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте сообщала о том, что в воскресенье поступил звонок в диспетчерскую службу “112” с мобильного телефона. Неизвестный сообщил об угрозе совершения террористического акта на симферопольском вокзале.
Правоохранители обследовали территорию и помещения вокзала, но опасных предметов специалисты не обнаружили. Железнодорожный вокзал работал в штатном режиме, эвакуация граждан не проводилась.
Звонившему шутнику заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит уголовная ответственность. По вменяемой злоумышленнику статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Источник: Вести.Севастополь