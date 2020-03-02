Установлена личность мужчины, «заминировавшего» вокзал в Крыму

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции установили личность мужчины, от которого поступила ложная информация о минировании железнодорожного вокзала в Симферополе.

«Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ России Ленинградской области установили звонившего. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербург», – сообщает РИА Новости Крым.

Ранее пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте сообщала о том, что в воскресенье поступил звонок в диспетчерскую службу “112” с мобильного телефона. Неизвестный сообщил об угрозе совершения террористического акта на симферопольском вокзале.

Правоохранители обследовали территорию и помещения вокзала, но опасных предметов специалисты не обнаружили. Железнодорожный вокзал работал в штатном режиме, эвакуация граждан не проводилась.

Звонившему шутнику заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит уголовная ответственность. По вменяемой злоумышленнику статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь