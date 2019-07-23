Установлена причина заражения детей в лагере "Берег" в Крыму

23 июля 2019     27
Установлена причина заражения детей в лагере "Берег" в Крыму

Причиной заражения 16 детей острой кишечной инфекцией в лагере “Берег” в Алуште стало несоблюдение правил гигиены сотрудниками пищеблока. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым.

Лабораторное исследование показало носительство патогенного стафилококка у сотрудников лагеря.

«Несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, нарушение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке при приготовлении, раздаче готовых блюд привело к их контаминации и реализации пищевого пути передачи», – говорится в сообщении.

20 июля в Роспотребнадзор поступила информация о нескольких случаях заболевания детей. Сотрудники алуштинской горбольницы и специалисты министерства здравоохранения Крыма выехали в лагерь для проведения медосмотра. В ходе осмотра было проверено 652 ребенка. Диагноз острый гастроэнтерит поставлен 16 из них. 10 детей госпитализировали, 6 направили на лечение по месту жительства.

Накануне всех детей выписали из стационара. Списки ребят, находившихся в лагере во время инцидента, переданы в медучреждения Крыма для амбулаторного наблюдения.

Детский оздоровительный лагерь “Берег” временно приостановил работу.

Источник: Вести.Севастополь

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