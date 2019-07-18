Установлена точная причина отравления детей в лагере в Крыму

Крымский филиал Роспотребназдора назвал переносчиков норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере “Лучистый”, где ранее были госпитализированы 52 ребенка и пять взрослых, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

«В ходе проведения комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды … установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направленны на консультацию и лечение», – говорится в сообщении.

В настоящее время в лагере продолжаются противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекционные.

Фото: energotour.com

Источник: Вести.Севастополь