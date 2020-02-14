Установлено имя бойца Красной Армии, найденного при раскопках на площади Ушакова

14 февраля 2020     13
Установлено имя бойца Красной Армии, найденного при раскопках на площади Ушакова

Как сообщила председатель регионального объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко, бойца нашли неподалеку от захоронения – он лежал отдельно. При нём находились карманные часы и Орден Красной Звезды. Специалисты установили, что останки принадлежат старшине Чеховскому Николаю Гавриловичу. Николай Гаврилович командовал танковым экипажем, а Орден получил в 1943 за проявленное мужество в боях под Минводами. Он уничтожил 2 орудия противника и 15 автоматчиков, а после вывел подбитый танк из-под обстрела.

 

Источник: Вести.Севастополь

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