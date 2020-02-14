Установлено имя бойца Красной Армии, найденного при раскопках на площади Ушакова

Как сообщила председатель регионального объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко, бойца нашли неподалеку от захоронения – он лежал отдельно. При нём находились карманные часы и Орден Красной Звезды. Специалисты установили, что останки принадлежат старшине Чеховскому Николаю Гавриловичу. Николай Гаврилович командовал танковым экипажем, а Орден получил в 1943 за проявленное мужество в боях под Минводами. Он уничтожил 2 орудия противника и 15 автоматчиков, а после вывел подбитый танк из-под обстрела.

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