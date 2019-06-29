Устранены нарушения безопасности городской котельной

Камышовая котельная получила паспорт антитеррористической защищенности. Он необходим всем социально значимым объектам. Котельная на улице Рыбаков обслуживает более 100 тысяч человек, в том числе и детские сады, школы, медицинские учреждения.

В 2018 году сотрудники Росгвардии и прокуратуры во время проверки выявили нарушения в обеспечении безопасности котельной. Сейчас они устранены. Предприятие «Севтеплоэнерго» обеспечивает круглосуточную охрану объекта. В новом документе котельной присвоена низкая категория опасности.

Источник: Вести.Севастополь