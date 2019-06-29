Устранены нарушения безопасности городской котельной

29 июня 2019     13
Устранены нарушения безопасности городской котельной

Камышовая котельная получила паспорт антитеррористической защищенности. Он необходим всем социально значимым объектам. Котельная на улице Рыбаков обслуживает более 100 тысяч человек, в том числе и детские сады, школы, медицинские учреждения.

В 2018 году сотрудники Росгвардии и прокуратуры во время проверки выявили нарушения в обеспечении безопасности котельной. Сейчас они устранены. Предприятие «Севтеплоэнерго» обеспечивает круглосуточную охрану объекта. В новом документе котельной присвоена низкая категория опасности.

Источник: Вести.Севастополь

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