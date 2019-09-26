Утверждён размер выплат для семей, воспитывающих 6 и 7 детей

26 сентября 2019     14
Утверждён размер выплат для семей, воспитывающих 6 и 7 детей

Приёмные семьи, воспитывающие шестерых и семерых детей, будут получать фиксированные вознаграждения.

Размер их сегодня утвердили на заседании правительства: 17 тысяч 940 рублей и 20 тысяч 280 рублей, соответственно.

Комментируя это решение, и. о. директора Департамента образования и науки Игорь Белозеров, отметил, что в предыдущем постановлении не были учтены такие семьи, и размер их социальной поддержки в этом году уменьшился по сравнению с 2018 годом.

«Мы настоящим проектом постановления планируем установить фиксированные размеры вознаграждения приемным родителям за воспитание шестерых и, соответственно, семерых детей, что будет соответствовать выплатам на уровне 2018 года», – уточнил Белозёров.

По его словам, в Севастополе сейчас две приёмные семьи, которые воспитывают семерых детей. Социальную помощь они получат за счёт экономии бюджетных средств.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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Утверждён размер выплат для семей, воспитывающих 6 и 7 детей
Утверждён размер выплат для семей, воспитывающих 6 и 7 детей

Приёмные семьи, воспитывающие шестерых и семерых детей, будут получать фиксированные вознаграждения. Размер их сегодня утвердили на заседании правительства: 17 тысяч …



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