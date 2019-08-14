Уфимский театр в гриме даст 3 спектакля на Театральной улице в Севастополе

14 августа 2019     6
Уфимский театр в гриме даст 3 спектакля на Театральной улице в Севастополе

16, 17 и 18 августа в Большом куполе в Артбухте севастопольцы смогут увидеть постановки театра в гриме “De Bufo”. Этот уфимский коллектив работает в жанрах пантомимы, клоунады и буффонады, при этом поднимает серьезные темы, рассказал «Вести – Севастополь» Валерий Александрин, генеральный директор Центра формирования гражданской культуры, организатор проекта «Театральная улица».

16 августа в 10:00
Детский интерактивный спектакль-шалость “Пока мама не видит” .
Дети ненадолго остаются без присмотра родителей. Квартира тут же превращается в загадочный мир, полный волшебства. Герои вместе с маленькими зрителями попадают в разные комичные ситуации, познают мир и учатся дружить.

17 августа в 20:00
Спектакль-притча “Post scriptum”.
Белая клоунада, герои которой по дороге в вечность проживают самые яркие моменты своей жизни, которые покажутся зрителям трогательными, смешными и даже философскими…
Человек, потерявший себя, разочаровавшийся во всём, решает уйти из жизни. Но внезапно появляется Оно. То ли Ангел, то ли Харон, то ли сама Смерть. И приходит Оно не за душой героя, а чтобы рассказать несколько историй о том, как ценна жизнь.

18 августа в 20:00
Спектакль “Фамилия”
История обычной семьи, в которой за повседневными заботами родные люди перестали замечать друг друга. Долгожданный поход в ресторан оборачивается конфликтами и ссорами, но герои преодолевают их и заново учатся ценить близких.

Эти спектакли уже видели зрители разных городов России, они были показаны на театральных фестивалях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото театра в гриме со спектакля “Фамилия”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сербские студенты приедут в Крым
Сербские студенты приедут в Крым

Студенты трех сербских университетов посетят в сентябре Москву и Крым. Поездка осуществляется при поддержке Русского географического общества (РГО). Об этом …


Крымские украинцы раскритиковали посла Великобритании в ООН
Крымские украинцы раскритиковали посла Великобритании в ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс за слова об ужасном положении украинцев на полуострове. «Это все как …


Глава Крыма ответил на украинские высказывания о водной блокаде полуострова
Глава Крыма ответил на украинские высказывания о водной блокаде полуострова

«Водная блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток …


Уфимский театр в гриме даст 3 спектакля на Театральной улице в Севастополе
Уфимский театр в гриме даст 3 спектакля на Театральной улице в Севастополе

16, 17 и 18 августа в Большом куполе в Артбухте севастопольцы смогут увидеть постановки театра в гриме “De Bufo”. Этот …


Дворец единоборств откроют в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году
Дворец единоборств откроют в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) продолжается строительство Центра развития спорта. В ноябре 2020 года откроются объекты первого этапа строительства – Центр …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты