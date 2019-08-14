Уфимский театр в гриме даст 3 спектакля на Театральной улице в Севастополе

16, 17 и 18 августа в Большом куполе в Артбухте севастопольцы смогут увидеть постановки театра в гриме “De Bufo”. Этот уфимский коллектив работает в жанрах пантомимы, клоунады и буффонады, при этом поднимает серьезные темы, рассказал «Вести – Севастополь» Валерий Александрин, генеральный директор Центра формирования гражданской культуры, организатор проекта «Театральная улица».

16 августа в 10:00

Детский интерактивный спектакль-шалость “Пока мама не видит” .

Дети ненадолго остаются без присмотра родителей. Квартира тут же превращается в загадочный мир, полный волшебства. Герои вместе с маленькими зрителями попадают в разные комичные ситуации, познают мир и учатся дружить.

17 августа в 20:00

Спектакль-притча “Post scriptum”.

Белая клоунада, герои которой по дороге в вечность проживают самые яркие моменты своей жизни, которые покажутся зрителям трогательными, смешными и даже философскими…

Человек, потерявший себя, разочаровавшийся во всём, решает уйти из жизни. Но внезапно появляется Оно. То ли Ангел, то ли Харон, то ли сама Смерть. И приходит Оно не за душой героя, а чтобы рассказать несколько историй о том, как ценна жизнь.

18 августа в 20:00

Спектакль “Фамилия”

История обычной семьи, в которой за повседневными заботами родные люди перестали замечать друг друга. Долгожданный поход в ресторан оборачивается конфликтами и ссорами, но герои преодолевают их и заново учатся ценить близких.

Эти спектакли уже видели зрители разных городов России, они были показаны на театральных фестивалях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото театра в гриме со спектакля “Фамилия”

Источник: Вести.Севастополь