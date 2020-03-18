Участниками акции «Сад памяти» в Севастополе станут Лановой, Бирюзов и Шкаплеров

18 марта 2020     3
Участниками акции «Сад памяти» в Севастополе станут Лановой, Бирюзов и Шкаплеров

Акция «Сад памяти» – одно из тех праздничных мероприятий, которое в городе не отменили и-за введения режима повышенной готовности. В память о героях войны в Севастополе сегодня, 18 марта, будут высаживать деревья. Их количество символично и связано с датами Великой Отечественной войны и числом Героев Советского Союза, освобождавших Севастополь в 1944-ом.

Акция начнется в 10 утра в Парке Победы. Туда приедут Народный артист СССР Василий Лановой, а также Сергей Бирюзов, внук маршала, героя Советского Союза Сергея Бирюзова, руководившего штабом 4-го Украинского фронта, разрабатывавшего план Крымской операции 1944 года. Там высадят 10 голубых елей и 75 саженцев миндаля.

В 12:50 в селе Оборонное высадят 11 кипарисов и 10 деревьев миндаля.

В это же время в Орлином в сквере воинской славы посадят 20 кустов сирени. Там тоже ждут Василия Ланового и Сергея Бирюзова. К ним присоединится космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

В 13:50 на Братской могиле в Терновке высадят 7 деревьев хвойных пород.

В 14:30 на аллее Героев-севастопольцев на Сапун-горе будут высаживать гималайские кедры с участием Сергея Бирюзов и Антона Шкаплерова.

Севастопольцы могут присоединиться к этой акции. Перчатки, инвентарь и саженцы выдадут волонтеры.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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