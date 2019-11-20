Участниками акции «Сохраним лес» стали сотрудники Росгвардии

В Севастополе появится новая зеленая зона, в которую войдёт больше трех тысяч деревьев. Их высадят в рамках всероссийской акции “Сохраним лес”. Но сначала нужно привести в порядок территорию.

Говорят, мужчина должен в жизни сделать три вещи: построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Никита Суховицкий с этим согласен.

«Каждый мужчина обязан это всё делать, но посадить не одно дерево, а, чтобы это был какой-то прямо массив зеленый, чтобы это было наследие потомству», – уверен Никита.

Сотрудники севастопольского полка Росгвардии, вневедомственной охраны и отряда “Беркут” решили участвовать во всероссийской акции “Сохраним лес”. Проект направлен на восстановление зеленой зоны. В планах – высадить около 30 миллионов саженцев по всей стране. Миндаль, лох узколистный и вишня магалебская – эти деревья украсят один из участков севастопольского лесничества. Время для высадки подходящее.

«Больше влаги в осенне-зимний период, поэтому, семена для того, чтобы они произросли, должны получить хоть какое-то количество влаги», _ объясняет Валерий Скачков, инженер по лесовосстановлению Севастопольского лесхоза.

В целом севастопольское лесничество высадит около трёх тысяч деревьев по всему городу. В том числе и в Парке 35-летия Победы в Великой Отечественной войне на Радиогорке.

Сейчас в парке растет много туй, кипарисов. Есть и краснокнижные растения – это крымские сосны и сосна Станкевича. Теперь их будет больше в разы.

Школьники и общественники высадили больше ста саженцев и семян краснокнижных растений. Меры направлены не только на восполнение лесных ресурсов. Парк примыкает к мысу Толстый. Новые деревья помогут снизить и угрозу оползня.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь