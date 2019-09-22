Участники Велоночи проехали 10 км по улицам Севастополя

Велоночь в Севастополе собрала больше тысячи участников. Большинство их них приехали в маскарадных костюмах со светоотражающими элементами.

Фестиваль был юбилейным: он прошел уже в пятый раз. Традиционно местом проведения сбора велосипедистов стала площадь Нахимова. С неё участники – среди них любители и профессионалы – стартовали в сторону торгового центра “Океан”. А финишировали также на площади Нахимова. В целом велосипедисты проехали за час около 10 километров. В целях безопасности колонну сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Главная задача велопарада – привлечь внимание жителей города к здоровому образу жизни, а властей – к созданию в городе велосипедной инфраструктуры. Пожелания организаторов по созданию специальных дорожек уже учли в проекте благоустройства улицы Большая Морская.

Источник: Вести.Севастополь