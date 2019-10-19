Участники всеуниверситетского бала исполнили танцы XIX века

19 октября 2019     21
Участники всеуниверситетского бала исполнили танцы XIX века

На площади перед филиалом МГУ в Севастополе сегодня вечером прошел всеуниверситетский бал “Морская феерия”. В нем участвовали сто студентов из разных вузов Севастополя.

Студенческий бал такого масштаба состоялся впервые. Однако, по словам руководства филиала, вместе со студентами танцевали и несколько молодых сотрудников вуза. В программе было два отделения, в каждом по 15 танцев. Это исторические танцевальные реконструкции: полонез, мазурка, гавот. Но были и современные композиции. Их подготовили сами студенты. Хотя танцы пары разучивали под руководством профессиональных тренеров, среди которых чемпион Европы по бальным танцам Владимир Корниенко (он же руководитель этого проекта) и артистка заслуженного ансамбля народного танца София Божко. Для студентов эти занятия были бесплатными. 

По завершении бала, члены жюри назвали имена короля и королевы бала. Это традиция пришла из головного вуза МГУ, где такие балы устраивают уже больше десяти лет.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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