Участники кинофестиваля «Золотой Витязь» в гостях на Вести ФМ

В студии переводчик-синхронист с польского языка, киновед Наталья Пантюшкова и заслуженный артист России, кинорежиссер, автор-исполнитель Сергей Маховиков. Наталья Пантюшкова представляет на кинофоруме программу «Великая традиция польского кино». Она рассказала о великих режиссерах и любимых актрисах, прославивших польский кинематограф и о новых лицах современного польского кино. Сергей Маховиков на фестивале был удостоен государственной награды – почетного знака «От благодарного народа ЛНР». По его словам, гуманитарные поездки на территории ДНР и ЛНР для него это творческая и человеческая необходимость, возможность принести мечту и надежду.

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Участники кинофестиваля «Золотой Витязь» в гостях на Вести ФМ В студии переводчик-синхронист с польского языка, киновед Наталья Пантюшкова и заслуженный артист России, кинорежиссер, автор-исполнитель Сергей Маховиков. Наталья Пантюшкова представляет …



«Поговорим о странностях любви…» В студии Вести ФМ – актеры московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко»: Карэн Бадалов и Юрий Буторин. Говорим о спектакле «Египетские …

