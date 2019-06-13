Участники кинофестиваля «Золотой Витязь» в гостях на Вести ФМ

13 июня 2019     21
Участники кинофестиваля «Золотой Витязь» в гостях на Вести ФМ

В студии переводчик-синхронист с польского языка, киновед Наталья Пантюшкова и заслуженный артист России, кинорежиссер, автор-исполнитель Сергей Маховиков. Наталья Пантюшкова представляет на кинофоруме программу «Великая традиция польского кино». Она рассказала о великих режиссерах и любимых актрисах, прославивших польский кинематограф и о новых лицах современного польского кино. Сергей Маховиков на фестивале был удостоен государственной награды – почетного знака «От благодарного народа ЛНР». По его словам, гуманитарные поездки на территории ДНР и ЛНР для него это творческая и человеческая необходимость, возможность принести мечту и надежду.

Источник: Вести Севастополя

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