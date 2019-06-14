Участники регаты «Кубок Крыма» отправились в Феодосию при сильном ветре

Сегодня, 14 июня, в полдень из Ялты в Феодосию отправились яхтсмены, участвующие в крупнейших соревнованиях по парусному спорту «Кубок Крыма-2019». На этом этапе им предстоит пройти 70 морских миль.

Сильный ветер рвет паруса и раскачивает яхты, старт получился жестким, говорят участники регаты. Соревнования стартовали в День России, 12 июня, в Севастополе. 24 яхты идут по маршруту длиной почти в 400 миль: Севастополь – Ялта – Феодосия — Балаклава – оз. Донузлав – Севастополь, чтобы испытать себя в длительных переходах при различных ветровых условиях и, если конкуренты дадут такую возможность, полюбоваться с моря красотой природы Южного берега Крыма.

На первом этапе гонки «Севастополь-Ялта» победителем стал экипаж яхты «Искра». В ее составе – инженер «Вести – Севастополь» Геннадий Наумчик. Абсолютный победитель гонки будет определен по итогам всех переходов. Кубок Крыма получит экипаж, который преодолеет все этапы за наименьшее время.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя