Участники форума о Крымской войне направили резолюцию президенту страны

30 октября 2019     16
Участники форума о Крымской войне направили резолюцию президенту страны

Президенту страны, Совету Федерации, Госдуме, федеральным министрам, главе и Госсовету республики Крым, Законодательному собранию Севастополя была направлена резолюция, которую приняли участники международного форума «Мир спустя 165 лет после Крымской войны». Он прошел в середине октября в Севастополе, городе, пережившим две тяжелые осады в XIX и XX веке. Участниками форума стали историки, политологи, юристы, представители международных аналитических центров.

«Значительное усиление присутствия НАТО и их сателлитов вблизи Крыма, откровенное бряцание оружием после 2014 года, доходящее до провокаций на море, диверсий по отключению водо- и электроснабжения полуострова, потерявшая какие-либо границы антироссийская пропаганда в средствах массовой информации стран Запада подлежат общественному осуждению и осуществлению активного противодействия как гуманитарного, так и международного судебно-правового характера.

Участники Форума выдвигают ряд инициатив, которые, прежде всего, касаются привлечения внимания мировой общественности к реальному положению дел на территории Крыма. Для этого целесообразно продолжить практику проведения в Крыму международных научно-практических конференций, осуществлять акции в поддержку мира, в том числе через культурный, научный и студенческий обмен, проведение совместных выставок, музыкальных и других фестивалей и спортивных соревнований с привлечением известнейших российских и зарубежных деятелей науки, культуры и искусства, спорта», – говорится в резолюции.

Участники форума призвали действующих политиков и общественность предпринять все возможные усилия по сохранению мира.  Они также обратились к российским и зарубежным средствам массовой информации с просьбой довести эти призывы до широкой международной общественности.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта grifon-tur.ru

Источник: Вести.Севастополь

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