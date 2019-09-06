Участницу первой обороны Севастополя перезахоронят на Братском кладбище

6 сентября 2019     33
Участницу первой обороны Севастополя перезахоронят на Братском кладбище

Захоронение неизвестной женщины в военной форме было обнаружено во время реконструкции на бывшем 4-м бастионе Исторического бульвара.

Предположительно, это жительница Севастополя в возрасте 35-40 лет, похороненная в годы Крымской войны. Об этом рассказала сотрудник «Севастопольского военно-исторического музея-заповедника» Ольга Богаченко.

Неизвестная была захоронена в отдельном гробу. Вероятнее всего, это одна из офицерских жён, оказывавшая помощь раненым.

Перезахоронение состоится 9 сентября, в День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя 1854-1855 годов, в 10:00 на Братском кладбище. Официальное разрешение на захоронение останков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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