Участок под вольером на горе Куш-Кая вернули в собственность Севастополя

Территорию, которую на горе Куш-Кая долгое время арендовало Орлиновское охотничье хозяйство вернули в собственность города, сообщил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сегодня на месте уже работают судебные приставы. Истцом по делу выступила прокуратура, причин для обращения в суд было немало, в том числе заниженная стоимость аренды участка – всего около 200 рублей в год. С территории вольера на горе Куш-Кая уберут забор, лес станет доступным для горожан.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь