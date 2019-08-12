Участок улицы Меньшикова закрыт для движения

С этого дня и до 9 сентября из-за ремонтных работ полностью закрыто движение по улице Меньшикова от дома №12 по ул. Шелкунова до перекрёстка с улицей Глухова.

На втором этапе: с 9 по 30 сентября – будет ограничено движение от перекрёстка ул. Меньшикова – ул. Глухова до перекрёстка ул. Меньшикова – ул. Вакуленчука. Департамент транспорта приносит автомобилистам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь