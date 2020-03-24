Учащиеся севастопольской школы собрали более тонны макулатуры

Учащиеся второй билингвальной гимназии участвуют в эко-марафоне «Переработка».

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Дима Лукашов вместе с одноклассниками собирал отслужившие бумажные изделия по всему Гагаринскому району.

«Мы сначала собирали у соседей и у себя дома искали. Потом мы подумали, что мы так много не соберём и решили расклеить объявления», – рассказал ученик 5 «А» класса билингвальной гимназии №2 Дмитрий Лукашов.

Задача собрать больше 300 килограммов макулатуры казалась невыполнимой. Из-за угрозы коронавируса сбор пришлось остановить. Но результат превзошел ожидания.

Газеты, тетради и картонные коробки. Всё это школьники собрали за три недели. Здесь больше тонны макулатуры. Если бы не карантин, то собрали бы и больше.

Макулатуру отправят на переработку на одно из симферопольских предприятий, где из вторсырья производят бумажную продукцию, в том числе туалетную бумагу. Сейчас маркетологи сообщают о повышенном спросе на неё. В экологических акциях школьники участвуют постоянно.

«Мы собирали макулатуру, и нас, как самый активный класс, наградили тем, что мы высаживали деревья в кадетском корпусе. Мы высадили 30 деревьев, и я вам хочу сказать, что маленькие дети пятиклассники учили старших детей – кадетский корпус, как высаживать и что нужно делать», – делится классный руководитель 5 «А» класса билингвальной гимназии №2 Оксана Доломанова.

Итоги этой акции подведут в середине апреля. Победителей наградят грамотами и ценными призами. Учащиеся и их родители вновь хотели бы получить деревья, чтобы посадить их на территории школы.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь