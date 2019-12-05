Учебный корабль «Перекоп» пройдет по маршруту исхода 1920 года

Курсанты Военно-морского политехнического института Санкт-Петербурга на борту учебного судна «Перекоп» прибудут в Севастополь, а потом отсюда отправятся по маршруту исхода эскадры Черноморского флота с заходом в тунисский порт Бизерта. Именно туда в 1920 году эвакуировались части Белой армии и офицеры флота.

Но сначала корабль торжественно встретят на Графской пристани Севастополя курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова и нахимовцы Филиала Нахимовского ВМУ в г. Севастополе.

Гости возложат цветы сначала к мемориальной доске «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 1920 года», а потом к Вечному огню у Мемориальной стены в честь защитников Севастополя 1941-1942 г.г.

В Доме офицеров флота они осмотрят фотовыставки, открытые к 99 годовщине Исхода: «Судьба Русской эскадры: корабли и люди» и «Последние гардемарины». Также им покажут фильм о судьбе моряков Русской эскадры.

В Бизерту «Перекоп» отправится из Севастополя 9 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь