Ученики пяти школ Севастополя получили кубки на турнире по мини-футболу

В Севастополе завершился турнир по мини-футболу среди школьников. В спортивном комплексе СевГУ наградили команды, занявшие призовые места.

Медали вручили ученикам гимназии №8, школ № 58, 45, 12, 11, а также кадетам филиала Нахимовского училища. Проект “Мини-футбол в школы” стартовал в России 15 лет назад. Его участниками становятся дети в возрасте от 10 до 17 лет. Севастополь в пятый раз принимает турнир, в этом году зафиксировано рекордное число участников – почти полторы тысячи спортсменов из 127 команд.

«Только в районном этапе принимали участие 46 организаций, это 127 команд, из них 25 команд девичьих, – рассказала Лариса Евдокимова, начальник отдела по развитию физической культуры управления спорта г. Севастополя. – Победители, занявшие первые места в своих возрастных категориях, будут отправлены на всероссийские соревнования. Они состоятся в апреле в городе Щёлкино в Московской области».

В планах на этот год проведение соревнований по мини-футболу среди студентов, дворовых команд и ветеранов-любителей. А в феврале стартует турнир “Кожаный мяч”. Он пройдёт в рамках всероссийского детского чемпионата.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь