Ученики пяти школ Севастополя получили кубки на турнире по мини-футболу

28 января 2020     17
Ученики пяти школ Севастополя получили кубки на турнире по мини-футболу

В Севастополе завершился турнир по мини-футболу среди школьников. В спортивном комплексе СевГУ наградили команды, занявшие призовые места.

Медали вручили ученикам гимназии №8, школ № 58, 45, 12, 11, а также кадетам филиала Нахимовского училища. Проект “Мини-футбол в школы” стартовал в России 15 лет назад.  Его участниками становятся дети в возрасте от 10 до 17 лет. Севастополь в пятый раз принимает турнир, в этом году зафиксировано рекордное число участников – почти полторы тысячи спортсменов из 127 команд.

«Только в районном этапе принимали участие 46 организаций, это 127 команд, из них 25 команд девичьих, – рассказала Лариса Евдокимова, начальник отдела по развитию физической культуры управления спорта г. Севастополя. – Победители, занявшие первые места в своих возрастных категориях, будут отправлены на всероссийские соревнования. Они состоятся в апреле в городе Щёлкино в Московской области».

В планах на этот год проведение соревнований по мини-футболу среди студентов, дворовых команд и ветеранов-любителей. А в феврале стартует турнир “Кожаный мяч”. Он пройдёт в рамках всероссийского детского чемпионата.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сотрудники ГИБДД Севастополя проводят рейды на ж/д переездах
Сотрудники ГИБДД Севастополя проводят рейды на ж/д переездах

Железнодорожное сообщение в Севастополе стало более оживлённым. Внимание сотрудников ГИБДД в связи с этим приковано к дорогам, которые пересекают рельсы. …


Вести Севастополь 28.01.2020
Вести Севастополь 28.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – На жалобы отреагировали быстро. После публикации снимков из палат Первой городской больницы их начали приводить в …


Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в «переписывании» истории
Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в «переписывании» истории

11:54 Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в преддверии встречи с военнослужащими Вооружённых сил Польши заявил, что Россия пытается «переписать» историю …


В Охотском море затонул российский траулер
В Охотском море затонул российский траулер

Загоревшийся в Охотском море российский рыболовный траулер «Энигма Астралис» (ENIGMA ASTRALIS) затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. …


Элегантная квартира-студия в Севастополе от «ИнтерСтрой»
Элегантная квартира-студия в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Квартира-студия – это новый тип жилья на рынке российской недвижимости. Последнее время квартиры такой планировки стали всё чаще встречаться среди …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты