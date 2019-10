Ученики Севастопольской академии хореографии выступят в шоу Полунина «Satori»

Сегодня вечером в Петербурге пройдет российская премьера нового шоу Сергея Полунина Satori. Его участниками стали звезды мирового балета Йохан Кобборг и Леонид Сарафанов, а также ученики Севастопольской академии хореографии, сообщает ТАСС.

Российский вариант шоу будет состоять из двух актов. В первом зрители увидят соло и дуэты танцовщиков. Вторым актом станет непосредственно спектакль Satori – в практике дзэн оно означает “внезапное просветление”, “видение собственной природы”.

Сам Полунин тоже будет танцевать, в первом акте у него три соло: “Диана и Актеон”, “Лунная соната” и Take Me To Church на музыку Hozier.

После премьеры в Петербурге шоу Satori в течение октября покажут еще в пяти городах страны: в Москве, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Европейские зрители этот проект уже видели в прошлом году. Так для показа в Лондоне Полунин пригласил 13 артистов из разных театров, среди них были Лауретта Саммерскейлз, прима Английского национального балета, сейчас танцующая в Мюнхене, и две звезды Лондонского Королевского балета – Аканэ Такада и Валентино Цукетти. Балетные критики по-разному восприняли это шоу.

“Последний номер, “Сатори”, в честь которого и названа вся программа, – полностью создание Полунина. Вдохновением для декораций служила японская философия. “Сатори” – понятие японской культуры, означающее “просветление”. Гигантское дерево слева, ниспадающие шторы и много сухого льда. Полунин, в этот раз босой и в белом костюме, большую часть времени прогуливается по сцене. Этот балет кажется его личным – да, снова личным! – путешествием на пути к просветлению”, – так написала о шоу Тереза Гуэррейро, редактор журнала об опере и балете “Voci dell’Opera”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь