Учеников школы №32 эвакуировали из-за дыма

Сегодня утром в школе №32 на улице Бориса Михайлова зафиксировано задымление. Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу пожара №2, потому что это место массового пребывания людей.

Администрация школы оперативно провела эвакуацию учеников и учителей.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю, в учебном заведении произошло короткое замыкание счетчика, он задымился, всех напугал, но в итоге обошлось без возгорания. Ранг пожара не подтвердился.

На этой неделе в Севастополе зарегистрировано 6 пожаров, в том числе в складском помещении торговых рядов на Корабельном рынке в Нахимовском районе и в некапитальном металлическом строении на Монастырском шоссе в Балаклаве.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь