Ученицы Академии хореографии Севастополя завоевали первые призы в Москве

14 октября 2019     16
Ученицы Академии хореографии Севастополя завоевали первые призы в Москве

После первого месяца занятий ученицы Севастопольской академии хореографии участвуют во всероссийском смотре-конкурсе «Большие и маленькие». Он проходит в Москве в формате телешоу на канале «Культура».

Жизнь, как движение на велосипеде – чтобы сохранять равновесие, нужно всё время двигаться. Эти слова Альберта Эйнштейна не в переносном, а в прямом смысле слова воплощают в жизнь воспитанницы Севастопольской академии хореографии. Только накануне они вернулись со всероссийского смотра-конкурса, и уже здесь – на занятиях.

В программе не только классическая хореография, но и гимнастика, ритмика, введение в мировую художественную культуру. Ученицы академии рисуют сфинксов и пытаются держать спину также грациозно. Ради прямой осанки, хорошей выворотности и гибкости они готовы заниматься каждый день.

«Балет – это для меня всё, можно танцевать, репетировать, учиться чему-то», – делится юная севастопольская балерина Анастасия Гончарова.

«Когда ты танцуешь, ты даёшь людям радость, и они на тебя смотрят и радуются», – рассказывает ученица Севастопольской академии хореографии Анна Белова.

Первыми, кого юные балерины радуют своим танцем, становятся члены жюри телевизионного шоу «Большие и маленькие». Для этого проекта канал «Культура» пригласил 30 детских и юношеских коллективов из разных концов страны.

«Вот это волнение присутствует, как будто сам выступаешь, что ожидаю увидеть – талантливых детей и получить удовольствие от представления, подсказать что-то», – говорит руководитель академии Сергей Полунин.

Победителей выбирают в трёх номинациях – современный, народный и классический танец.

«Узнали мы о том, что мы должны поехать на этот проект, месяц назад. Для нас это было с одной стороны приятно, с другой – очень ответственно и волнительно, потому что месяц для таких маленьких детей – очень малые сроки, и важно было показаться хорошо, – отмечает проректор по образовательной деятельности Севастопольской академии хореографии Елена Белькова.

«Это был целый день, практически, мы с утра приехали на Мосфильмовскую, на киностудию, и целый день у нас был занят работой, сначала отрепетировали. <…> И вечером непосредственно у нас уже была съёмка», – поясняет преподаватель классического танца Севастопольской академии хореографии Евгений Сердешнов.

Узнать, какие советы на телепроекте получили юные балерины, и удалось ли им завоевать главный приз, можно будет весной, когда запланирован телевизионный показ шоу «Большие и маленькие». Возможно, к этому моменту воспитанницы академии хореографии выучат новые номера и порадуют родителей отчётным концертом. Но главное, конечно, не выступления, а ежедневные тренировки, ведь девочкам уже ставят оценки, и по их результатам педагоги примут решения о переводе своих воспитанниц в следующий класс.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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