Учения военной полиции Черноморского флота прошли по нестандартному сценарию

21 ноября 2019     23
Учения военной полиции Черноморского флота прошли по нестандартному сценарию

Подразделения военной полиции Черноморского флота отразили атаку условных диверсантов в акватории Казачьей бухты.

Тренировки проходят в рамках учебно-методических сборов, которые организовало командование этого рода войск. В рамках проверки подразделения продемонстрировали вооружение, экипировку, разыграли сценарии патрулирования казармы и задержание условно-нетрезвого военнослужащего. Затем на полигоне полицейские сопровождали колонну бронетранспортёров и отражали атаку с моря. За основу были взяты эпизоды реальных боевых действий во время зарубежных командировок военной полиции. Подобные атаки на море могут происходить во время погрузки личного состава на корабли.

«Пиратов, в основном, видно. Они всегда идут на быстрой скорости, чтобы взять нас врасплох. За этим мы и наблюдаем с водной акватории», – говорит Александр Попов, командир взвода морской военной полиции Военной комендатуры г. Севастополя.

«Главная цель и главная задача данных подразделений – поддержание правопорядка, воинской дисциплины на территории акваторий, на флоте», – рассказал еще один Александр Попов, только он уже начальник управления обеспечения правопорядка и охраны главного управления военной полиции Министерства обороны России.

Учения пошли по нестандартному сценарию: не обращая внимания на выстрелы и дым, в акваторию зашла рыбацкая лодка. Военные полицейские имеют право взаимодействовать также и с гражданскими судами, поэтому случайных гостей остановили, попросили быть внимательнее и покинуть район тренировки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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