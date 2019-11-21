Учения военной полиции Черноморского флота прошли по нестандартному сценарию

Подразделения военной полиции Черноморского флота отразили атаку условных диверсантов в акватории Казачьей бухты.

Тренировки проходят в рамках учебно-методических сборов, которые организовало командование этого рода войск. В рамках проверки подразделения продемонстрировали вооружение, экипировку, разыграли сценарии патрулирования казармы и задержание условно-нетрезвого военнослужащего. Затем на полигоне полицейские сопровождали колонну бронетранспортёров и отражали атаку с моря. За основу были взяты эпизоды реальных боевых действий во время зарубежных командировок военной полиции. Подобные атаки на море могут происходить во время погрузки личного состава на корабли.

«Пиратов, в основном, видно. Они всегда идут на быстрой скорости, чтобы взять нас врасплох. За этим мы и наблюдаем с водной акватории», – говорит Александр Попов, командир взвода морской военной полиции Военной комендатуры г. Севастополя. «Главная цель и главная задача данных подразделений – поддержание правопорядка, воинской дисциплины на территории акваторий, на флоте», – рассказал еще один Александр Попов, только он уже начальник управления обеспечения правопорядка и охраны главного управления военной полиции Министерства обороны России.

Учения пошли по нестандартному сценарию: не обращая внимания на выстрелы и дым, в акваторию зашла рыбацкая лодка. Военные полицейские имеют право взаимодействовать также и с гражданскими судами, поэтому случайных гостей остановили, попросили быть внимательнее и покинуть район тренировки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь