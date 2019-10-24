Учения по освобождению заложников прошли на территории «Артека»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Крыму.

<!-- -->

Вместе с этим прошли учения на территории МДЦ «Артек», по легенде которых террористы захватили заложников.

«В рамках учений отработаны вопросы взаимодействия силовых структур, правоохранительных органов, администрации города Ялты, руководства МДЦ «Артек» по пресечению террористического акта. Проведены эвакуационные мероприятия, оказывается медицинская помощь условно пострадавшим. Условные террористы локализованы», – рассказал Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе контролируется оперативным штабом и антитеррористической комиссией. Кроме того, Сергей Аксёнов пообщался с участниками тактико-специального занятия, поблагодарил их за работу и поздравил с Днём подразделений специального назначения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь