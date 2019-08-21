Ученые предлагают изменить время запрета на вылов креветки

21 августа 2019     10
Ученые предлагают изменить время запрета на вылов креветки

Учёные института биологии южных морей предлагают изменить время ограничения вылова в Чёрном море креветки. Установленный сейчас запрет с 1 июня по 31 августа эффективен для Севастопольской бухты, тогда как в Каркинитском заливе, где ведётся основной промысел, пик нереста приходится на май. А до 10 сентября в Азово-черноморском бассейне запрещён вылов сингиля, лобана и остроноса. Эти рыбы относятся к семейству кефалевых. И в этот период, напоминают учёные, они находятся в состоянии нереста.

Запрет необходим, чтобы максимально возродить их популяцию, хотя по сравнению с 80-ми годами прошлого века, когда в Чёрном и Азовском морях активно работали рыбаки, ситуация значительно улучшилась.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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