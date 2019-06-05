Ученые Севастополя измеряют уровень серной кислоты в озере в Армянске

Севастопольские ученые примут участие в разработке единой методики для проведения замеров состояния кислотонакопителя завода “Крымский титан”. Это позволит определить более точные показатели, в том числе, кислотности в водоеме. Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталия Сологуб по итогам трехстороннего совещания.

На встрече присутствовали и представители химического предприятия. Они рассказали, что берут пробы воды в нескольких точках накопителя дважды в неделю. А состояние воздуха и почвы контролирует подведомственное предприятие министерства экологии региона. Однако, данные о процентом содержании серной кислоты в накопителе, которые есть у специалистов завода и у ученых, разнятся. Причина, по мнению участников встречи, может заключаться в том, что заборы проб проводили в разных точках водоема. А еще – разные методики проведения анализа.

«Нам важно мнение не только исполнительной власти, контролирующих организаций, но и, в том числе научно-исследовательских институтов. Для того, чтобы прийти к единому знаменателю и понятному для всех, прежде всего, решили вот провести такую работу по унификации методов измерения», – сказала Наталия Сологуб.

Первый совместный забор проб в нескольких точках кислотонакопителя сотрудники предприятия и ученые проведут завтра.

Источник: Вести Севастополя