Ученые СевГУ в Сирии исследуют древние города Амрит и Арвад

В эти дни в Сирии проходит международная российско-сирийская подводно-археологическая экспедиция, в ее состав вошли и ученые Севастопольского госуниверситета. Также СевГУ предоставит для исследований современный морской поисково-исследовательский комплекс.

Экспедиция проведет разведку прибрежной акватории древнего портового комплекса города Амрит и акватории острова Арвад, имеющего богатейшую историю. Амрит, находившийся южнее Тартуса, был основан финикийцами в III веке до н.э. и пал во II веке н.э. Жители оставили свой город, и никто больше не пришел в эти места, не начал строить на старых фундаментах, потому эти руины представляют огромный интерес для археологов – сохранилась планировка зданий, храм, погребальные обелиски. А в Арваде – стадион, напоминающий те, что были в греческой Олимпии.

Арвад – еще более древний финикийский город, стоящий на единственном острове у побережья Сирии, недалеко от Тартуса. Есть версия, что именно выходцы из Арвада основали Амрит. До сих пор ученые спорят, что толкнуло их на этот шаг, потому что новый город полностью подчинялся властям Арвада. Арвад можно считать также одним из библейских городов: он упоминается в книге пророка Иезекииля и в Книге Бытия. В 333 году до н.э. его захватил Александр Македонский. Оба города: и Арвад, и Амрит – то находились в состоянии разграбления и упадка, то вновь усиливались. Но со временем влияние начал набирать город под названием Антарадус (оно переводится как «город напротив Арвада») – это был будущий Тартус.

На протяжении тысячелетий на этих берегах сменяли друг друга различные культуры: финикийская, эллинистическая, римская, византийская.

Впервые руины Арвада начали изучать в середине 19 века. И с тех пор эти места притягивают к себе археологов из разных стран. Нынешняя экспедиция проводится в рамках соглашения между Севастопольским госуниверситетом и Генеральной дирекцией древностей и музеев Министерства культуры Сирийской Арабской Республики.

Сейчас ученые занимаются планированием работ: сидят в архивах и музейных фондах Тартуса, изучают местные гидрологические условия, подбирают необходимые плавсредства для работы на разных глубинах.

«В этом районе мы сосредоточимся на поисках возможных кораблекрушений и фрагментов оборонительных и портовых сооружений, находящихся под водой» – рассказал Виктор Лебединский, научный руководитель экспедиции.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото Виктора Лебединского

Источник: Вести.Севастополь