Ученые СевГУ исследуют Финский залив в поисках затонувших кораблей

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН исследовала места трёх вновь обнаруженных кораблекрушений XIX века.
Исследователи из СевГУ приняли участие в изучении подводных объектов в Финском заливе, сообщила пресс-служба университета.
«Была детально изучена акватория общей площадью более 300 гектаров», – уточнил руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.
Все обнаруженные кораблекрушения учёные паспортизировали для постановки на госучёт. Финский залив по праву считается одним из самых богатых подводных музеев страны. По предварительным подсчетам только в акватории российской части залива находится несколько тысяч затонувших кораблей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: СевГУ
Источник: Вести.Севастополь