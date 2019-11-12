Ученые СевГУ исследуют Финский залив в поисках затонувших кораблей

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН исследовала места трёх вновь обнаруженных кораблекрушений XIX века.

Исследователи из СевГУ приняли участие в изучении подводных объектов в Финском заливе, сообщила пресс-служба университета.

«Была детально изучена акватория общей площадью более 300 гектаров», – уточнил руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.

Все обнаруженные кораблекрушения учёные паспортизировали для постановки на госучёт. Финский залив по праву считается одним из самых богатых подводных музеев страны. По предварительным подсчетам только в акватории российской части залива находится несколько тысяч затонувших кораблей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: СевГУ

Источник: Вести.Севастополь