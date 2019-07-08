Ученые установили, что в Ханском дворце была вода и канализация

8 июля 2019     9
Ученые установили, что в Ханском дворце была вода и канализация

Систему водоснабжения и водоотведения обнаружили учёные в ходе раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя археологической экспедиции Валерия Науменко.

Система основывалась на сборе воды с гор и доставки её в долину. Причём была достаточно совершенной и разветвлённой – каналы проходят под многими помещениям дворца.

Валерий Науменко отметил, что галереи хорошо сохранились и датируются примерно XVIII веком. Раскопки также дали важную информацию: дворец, каким он был в XVI-XVIII, разительно отличается от современного. После нескольких серьёзных пожаров комплекс значительно перестроили.

Подробный отчёт по раскопкам экспедиция Крымского федерального университета предоставит в ноябре.

Археологи работают на территории Ханского дворца в рамках подготовки к масштабной реконструкции. Восстановление памятника обойдётся Крыму почти в 1,6 миллиардов рублей. В мечети появится новая кровля, каркас для снятия нагрузки с главного корпуса дворца, а внутри проведут полную реставрацию. По оценкам экспертов, восстановление росписей потребует 5-10 лет.

Фото с сайта rus-globus.ru

Источник: Вести.Севастополь

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