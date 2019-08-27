Учителям Крыма с 1 сентября увеличат базовую ставку

С 1 сентября в Крыму начнут применять новую систему оплаты труда школьных учителей, которая предполагает определение оклада без коэффициентов образования и увеличение базовой ставки до 14 тысяч 650 рублей. Об этом сообщила министр Наталья Гончарова.

«Для педагога общего образования, работающего на одну ставку, фиксированный оклад составит 14 тыс. 650 рублей», – цитирует слова Гончаровой информационное агентство ТАСС.

На данный момент коэффициент образования, который составляет стимулирующую часть зарплаты, исчисляется от базового оклада около 6 тысяч рублей.

Сегодня в Севастополе остаются открытыми 240 вакансий, еще 625 специалистов понадобится, чтобы обеспечить учителями 10 строящихся школ.

Источник: Вести.Севастополь